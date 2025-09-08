 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 719,60
+0,58%
Norwegian Cruise Line perd du terrain après avoir annoncé des accords sur les actions et la dette convertible
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre -

** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont baissé de 1,7 % avant la cloche à 25,23 $, la société cherchant à lever des capitaux pour refinancer une partie de sa dette

** L'opérateur de lignes de croisière annonce () une offre directe enregistrée d'actions à certains détenteurs de ses billets échangeables de 2027, et une offre privée de billets échangeables de 1,2 milliard de dollars à échéance 2030

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre d'actions et d'obligations échangeables pour racheter une partie de ses obligations échangeables à 1,125 % échéant en 2027 et de ses 2,5 %

** La société a une capitalisation boursière d'environ 11,6 milliards de dollars à la clôture du vendredi

** Les actions de NCLH ont terminé la séance vendredi en hausse de 0,3 % à 25,66 $. L'action a augmenté de 26,5 % ce trimestre, ce qui la laisse en baisse de 0,3 % depuis le début de l'année

**

Sur 25 analystes couvrant NCLH, la répartition des recommandations est de 17 "achat fort" ou "achat" et 8 "maintien"; le PT médian est de 29 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
294,650 USD NYSE -3,03%
NORW CRS LINE
25,670 USD NYSE +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

