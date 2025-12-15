Norwegian Cruise Line chute après que Jefferies a réduit sa position à "hold" sur le pivot des Caraïbes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N en baisse de 1,3 % à 20,6 $ avant le marché

** Jefferies rétrograde l'action de "buy" à "hold"; réduit le PT à $20 de $26

** La société a déclaré que le transfert soudain de 10 % de la capacité de l'année fiscale 26 de l'Europe vers les Caraïbes est susceptible de déclencher des remises à court terme pour atteindre les niveaux d'occupation souhaités

** La société de courtage maintient toutefois son opinion positive sur l'industrie des croisières à l'horizon 2026

** "... même si les dépenses globales de voyage devaient ralentir, nous pensons que les croisières continueront à gagner des parts dans l'écosystème plus large des vacances" - Jefferies

** Jefferies relève la note de Viking Holdings VIK.N de "hold" à "buy"; augmente le PT à $80 de $60, ce qui représente une hausse de 16,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies maintient sa note d'achat sur les actions de Carnival Corp CCL.N car il s'attend à ce que CCL bénéficie de la réorientation de NCLH vers les Caraïbes en raison d'une moindre concurrence européenne; maintient le "top pick" sur le titre dans le secteur des loisirs

** 16 des 25 sociétés de courtage attribuent à NCLH une note d'au moins "achat" et 9 une note de "maintien"; leur prévision médiane est de 26,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NCLH a baissé de 18,9% depuis le début de l'année