 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Norwegian Cruise Line chute après que Jefferies a réduit sa position à "hold" sur le pivot des Caraïbes
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N en baisse de 1,3 % à 20,6 $ avant le marché

** Jefferies rétrograde l'action de "buy" à "hold"; réduit le PT à $20 de $26

** La société a déclaré que le transfert soudain de 10 % de la capacité de l'année fiscale 26 de l'Europe vers les Caraïbes est susceptible de déclencher des remises à court terme pour atteindre les niveaux d'occupation souhaités

** La société de courtage maintient toutefois son opinion positive sur l'industrie des croisières à l'horizon 2026

** "... même si les dépenses globales de voyage devaient ralentir, nous pensons que les croisières continueront à gagner des parts dans l'écosystème plus large des vacances" - Jefferies

** Jefferies relève la note de Viking Holdings VIK.N de "hold" à "buy"; augmente le PT à $80 de $60, ce qui représente une hausse de 16,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jefferies maintient sa note d'achat sur les actions de Carnival Corp CCL.N car il s'attend à ce que CCL bénéficie de la réorientation de NCLH vers les Caraïbes en raison d'une moindre concurrence européenne; maintient le "top pick" sur le titre dans le secteur des loisirs

** 16 des 25 sociétés de courtage attribuent à NCLH une note d'au moins "achat" et 9 une note de "maintien"; leur prévision médiane est de 26,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, NCLH a baissé de 18,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARNIVAL
27,635 USD NYSE -0,79%
NORW CRS LINE
20,850 USD NYSE +1,51%
VIKING
68,755 USD NYSE -1,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank