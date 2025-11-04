Norwegian Cruise Line chute après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings < NCLH.N > ont baissé d'environ 13 %à 19,28 $

** La société prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison des incertitudes liées aux coûts et de l'appétit modéré des consommateurs pour les vacances en mer, car les voyageurs réduisent leurs dépenses

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 27 cents au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation de 30 cents

** Le groupe relève sa prévision de bénéfice ajusté à 2,10 dollars par action, par rapport à la prévision précédente de 2,05 dollars par action

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 2,94 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 3,02 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 13,8 % à la dernière clôture