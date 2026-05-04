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Norwegian Cruise en baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action de Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N recule de 5 % à 17,85 $ en pré-ouverture, après que l'opérateur de croisières a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel , en raison de la hausse des coûts de carburant et de la faiblesse de la demande pour ses croisières

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 1,45 $ et 1,79 $, contre une prévision antérieure de 2,38 $

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 2,33 milliards de dollars au premier trimestre, en deçà des estimations de 2,36 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les actions de ses concurrents Royal Caribbean RCL.N et Carnival CCL.N ont également reculé d'environ 2 %

** À la clôture d'hier, NCLH affichait une baisse d'environ 16 % depuis le début de l'année, tandis que RCL et CCL reculaient respectivement d'environ 5 % et 13 %

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