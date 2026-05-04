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Norwegian Cruise abaisse ses prévisions, le titre coule
information fournie par AOF 04/05/2026 à 16:06

(Zonebourse.com) - Le croisiériste affiche un net redressement de sa rentabilité au premier trimestre 2026, porté par la croissance des revenus et une discipline accrue sur les coûts. Cependant, les prévisions annuelles sont nettement révisées à la baisse dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain. Conséquence, le titre lâche plus de 9% à Wall Street.

Le titre est pénalisé par la baisse des prévisions annuelles, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Concrètement, Norwegian Cruise a publié un résultat net de 104,7 MUSD au titre du 1er trimestre 2026, loin de la perte de 40,3 MUSD enregistrée un an plus tôt. Le consensus tablait quant à lui sur un bénéfice de 40,5 MUSD.

En données ajustées (non-GAAP), le résultat net ressort à 107,5 MUSD, en hausse de 131% sur un an tandis que le bénéfice par action ajusté s'établit à 0,23 USD, en progression de 130%.

Le chiffre d'affaires atteint pour sa part 2,33 MdsUSD, en ligne avec les attentes, et en hausse de 10% sur un an, soutenu par l'augmentation des capacités. Dans le même temps, l'EBITDA ajusté progresse de 18% à 533 MUSD, dépassant les attentes du groupe.

La génération de trésorerie opérationnelle atteint 811 MUSD, contre 679 MUSD un an plus tôt, soit une hausse de 19%, reflétant là encore l'amélioration de la performance opérationnelle.

Sur le plan opérationnel, les indicateurs sont contrastés : le revenu net par jour de capacité (Net Yield) recule légèrement de 0,3% en données publiées et de 1% à taux de change constant, tandis que les coûts de croisière ajustés hors carburant restent globalement stables à change constant.

Guidance 2026 en contraction

Malgré ce début d'année solide, Norwegian Cruise Line fait face à des vents contraires, notamment liés aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, à la hausse des coûts du carburant et à un ralentissement de la demande, en particulier vers l'Europe.

Dans ce contexte, le groupe abaisse sa guidance annuelle 2026. Il anticipe désormais un BPA ajusté compris entre 1,45 USD et 1,79 USD (vs 2,38 USD précédemment), ainsi qu'un EBITDA ajusté entre 2,48 MdsUSD et 2,64 MdsUSD (vs 2,95 MdsUSD précédemment).

Le Net Yield annuel est attendu en baisse de 3 à 5% à taux de change constant contre 0% précédemment.

Hier, David Katz, analyste chez Jefferies, mettait en avant la pression croissante sur les prix chez Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), malgré une légère hausse d'environ 1% des prix dans l'ensemble du secteur en avril sur un an. Selon lui, NCLH se distingue négativement, avec des prix affichés en baisse d'environ 5,3% sur un an, sous-performant ses pairs.

Jefferies rapporte que la faiblesse est particulièrement marquée sur les départs estivaux (juin-août), où les prix a affichent des replis à deux chiffres sur un an, et restent sous pression jusqu'à l'automne. Cela suggère un recours généralisé aux promotions, y compris au sein des marques premium comme Oceania et Regent.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 16:06:00.

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