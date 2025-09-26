Norwegian Air achète 30 Boeing 737 supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norwegian Air Shuttle

NAS.OL a déclaré vendredi avoir exercé une option pour acheter 30 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, ce qui porte sa commande ferme totale à 80 appareils.