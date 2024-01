Nortia : "un regain d'intérêt des épargnants pour les marchés financiers"

Du côté des actions, le point bas semble avoir été atteint et la classe d'actif essaye de retrouver des couleurs, avec près de 10% des versements. Malgré des points historiquement hauts atteints sur les principales places boursières mondiales, les actions n'ont toutefois pas séduit la clientèle retail, toujours sous-exposée dans les allocations et en retrait dans les versements.

Pour Nortia, "les fonds monétaires et obligataires ont su profiter des opportunités conjoncturelles du marché pour séduire de nouveaux investisseurs en offrant diversification, portage et rendement significatif, même sur un horizon court terme. Tirés par les fonds datés, la poche obligataire représente désormais 17,1% de la collecte UC, en ligne avec les tendances observées sur les derniers trimestres".

"L'année 2023 a été marquée par une activité économique et financière riche couplée à un regain d'intérêt des épargnants pour les marchés financiers. Les CGP, en première ligne, ont été à l'œuvre pour guider leurs clients dans leurs différents objectifs tout en se positionnant sur certaines opportunités de marché", détaille Philippe Parguey, Directeur Général de Nortia.

(AOF) - "L'année 2023 a marqué un nouveau paradigme financier avec une activité économique qui patine, des taux directeurs élevés et une inflation qui persiste. Pourtant malgré ces indicateurs moroses, l'économie n'a pas basculé dans le scénario de récession, anticipé fin 2022. Mieux encore, les investisseurs ont disposé, au cours de ce dernier trimestre de l'année, de nombreuses opportunités conjoncturelles offertes sur certains produits", souligne l'Observatoire Nortia.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.