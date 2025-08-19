NorthWestern Energy bénéficie d'une offre de rachat de 3,6 milliards de dollars de la part de Black Hills

(Mises à jour)

19 août - ** Les actions de la société de services publics NorthWestern Energy Group NWE.O gagnent 4,5 % à 57,39 $

** La société déclare avoir conclu un accord pour être acquise par Black Hills BKH.N pour 3,6 milliards de dollars

** Les actionnaires de NWE recevront 0,98 action de BKH pour chaque action détenue , soit 59,14 dollars par action, ce qui représente une prime de 7,66 % par rapport à la dernière clôture de NorthWestern, selon les calculs de Reuters

** Les analystes de Barclays considèrent que l'acquisition aura un effet relutif de 1 % et 4 % en 2027 et 2028, respectivement

** L'augmentation de 100 points de base de la croissance devrait aider à la valorisation des deux actions très bon marché et le bilan plus important aide à financer les opportunités de croissance supplémentaires des deux sociétés", a déclaré Chris Ellinghaus, analyste chez Siebert Williams Shank

** L'opération entièrement en actions créera une entreprise régionale réglementée de services publics de gaz naturel avec une capitalisation boursière pro forma d'environ 7,8 milliards de dollars et une valeur d'entreprise combinée de 15,4 milliards de dollars

** L'opération devrait être conclue dans les 12 à 15 mois

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions de NWE sont en hausse de 7,4 % depuis le début de l'année