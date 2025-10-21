Northrop revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour l'exercice, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de Northrop Grumman NOC.N chutent de près de 1,5 % à environ 592,80 $ dans les échanges matinaux

** La société revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement

** NOC s'attend à ce que les ventes en 2025 se situent entre 41,7 et 41,9 milliards de dollars, contre 42,05 et 42,25 milliards de dollars précédemment

** NOC augmente ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2025 à une fourchette de 25,65 $ à 26,05 $, contre 25,00 $ et 25,40 $ précédemment

** Douze des 22 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 650 $, selon les données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 26,1 % depuis le début de l'année