Northrop Grumman voit son système BACN prolongé par l'US Air Force jusqu'en 2027
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 10:54
Northrop Grumman annonce que son système Battlefield Airborne Communications Node (BACN) - ou noeud de communication aéroporté de champ de bataille - poursuit ses opérations au sein de l'US Air Force, qui a décidé d'en prolonger l'exploitation jusqu'en 2027. Ce dispositif permet d'offrir des liaisons stables entre plateformes hétérogènes sur de longues distances, tout en permettant le partage de données en temps réel entre systèmes anciens et modernes.
Depuis son premier déploiement il y a près de 20 ans, le système a été utilisé au Moyen-Orient et lors d'exercices majeurs dans le Pacifique, au profit des forces américaines et alliées. L'US Air Force souligne ainsi son caractère stratégique dans un contexte marqué par la montée des capacités de guerre électronique.
Selon Aaron Dann, vice-président Secure Processing and Networks chez Northrop Grumman, la poursuite des investissements permettra de "sécuriser les missions futures face à un environnement opérationnel en constante évolution".
Le titre Northrop Grumman a terminé la séance d'hier à Wall Street sur un repli timide de 0,2%. Le titre affiche toutefois une progression de l'ordre de 23% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|701,910 USD
|NYSE
|-0,07%
