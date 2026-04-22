Northrop Grumman s'allie à Hanwha Aerospace au sujet des frappes de longue portée
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:25
Northrop Grumman annonce la signature d'un protocole d'accord avec le Coréen Hanwha Aerospace afin de développer conjointement le premier étage d'un propulseur à combustible solide destiné à la capacité Advanced Reactive Strike (AReS - ou "frappe réactive avancée").
Concrètement, ce système lancé depuis le sol est conçu pour offrir des capacités de frappe à distance accrue dans des environnements contestés, face à l'évolution des menaces aériennes et maritimes. L'accord porte pour l'instant sur la phase initiale du programme.
Les partenaires s'appuieront notamment sur les capacités industrielles globales de Hanwha afin d'accélérer le développement et la mise en production de ce système d'armes avancé.
Frank Morley, en charge du développement international chez Northrop Grumman, souligne que cette collaboration vise à "proposer des solutions innovantes et compétitives capables de devancer les menaces émergentes".
Northrop Grumman est attendu en hausse de 0,3% à l'ouverture à Wall Street.
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