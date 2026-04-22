 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Northrop Grumman s'allie à Hanwha Aerospace au sujet des frappes de longue portée
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:25

Ce partenariat vise à accélérer le développement d'un système d'armement à portée étendue adapté aux environnements fortement contestés.

Northrop Grumman annonce la signature d'un protocole d'accord avec le Coréen Hanwha Aerospace afin de développer conjointement le premier étage d'un propulseur à combustible solide destiné à la capacité Advanced Reactive Strike (AReS - ou "frappe réactive avancée").

Concrètement, ce système lancé depuis le sol est conçu pour offrir des capacités de frappe à distance accrue dans des environnements contestés, face à l'évolution des menaces aériennes et maritimes. L'accord porte pour l'instant sur la phase initiale du programme.

Les partenaires s'appuieront notamment sur les capacités industrielles globales de Hanwha afin d'accélérer le développement et la mise en production de ce système d'armes avancé.

Frank Morley, en charge du développement international chez Northrop Grumman, souligne que cette collaboration vise à "proposer des solutions innovantes et compétitives capables de devancer les menaces émergentes".

Northrop Grumman est attendu en hausse de 0,3% à l'ouverture à Wall Street.

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
592,420 USD NYSE -3,06%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un tradeur à l'ouverture de la séance à la Bourse de New York le 13 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Les Bourses mondiales partagées entre risque géopolitique et résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 22.04.2026 18:09 

    Les marchés boursiers mondiaux évoluent sans direction commune mercredi, partagés après l'annonce du prolongement de la trêve au Moyen-Orient, tout en étant attentifs aux publications de résultats d'entreprises qui ponctuent la semaine. "Les marchés continuent ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Carrefour
    Carrefour: Le CA croît mais déçoit au T1, objectifs 2026 confirmés
    information fournie par Reuters 22.04.2026 17:58 

    Carrefour ‌a fait état mercredi d'un chiffre ​d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à ​21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses ​objectifs financiers pour 2026. Selon ⁠un consensus Visible Alpha, les ‌analystes attendaient ... Lire la suite

  • Le prodige français Paul Seixas vainqueur de la Flèche wallonne, le 22 avril 2026 à Huy (Belgique) ( AFP / JOHN THYS )
    Flèche Wallonne: Seixas toujours plus fort
    information fournie par AFP 22.04.2026 17:42 

    A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy. Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la ... Lire la suite

  • Vue de la ligne d'horizon de Milan au coucher du soleil à Milan
    L'Italie abaisse ses prévisions de croissance, les finances publiques sous pression
    information fournie par Reuters 22.04.2026 17:11 

    par Giuseppe Fonte et Gavin Jones L'Italie a abaissé ‌mercredi ses prévisions de croissance économique pour 2026 et 2027 en raison de la guerre au Moyen-Orient et de la flambée ​consécutive des coûts de l'énergie. Le gouvernement attend désormais une progression ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank