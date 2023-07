Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Northrop Grumman: relèvement de prévisions pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Fort d'un carnet de commandes de 78,8 milliards de dollars à fin juin, Northrop Grumman annonce relever sa fourchette-cible de revenus à entre 38,4 et 38,8 milliards de dollars, et resserrer à la hausse celle de BPA ajusté à entre 22,45 et 22,85 dollars.



Au titre du deuxième trimestre 2023, le groupe dévoile un BPA ajusté en baisse de 12% à 5,34 dollars, malgré un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 9,58 milliards, tiré par ses activités de systèmes de défense (+10%) et spatiaux (+17%).



'Nous prenons des mesures pour limiter l'effet de l'inflation sur nos clients et nous nous attendons à ce que nos marges se redressent lorsque les vents contraires macroéconomiques se stabiliseront', affirme la PDG Kathy Warden.





