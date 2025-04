Northrop Grumman plus pessimiste sur son bénéfice par action ajusté annuel

(AOF) - Le groupe de défense Northrop Grumman est attendu en forte baisse après avoir dévoilé des profits en net recul et réduit sa prévision de bénéfice par action 2025. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net de 481 millions de dollars, soit 3,32 dollars par action contre respectivement 944 millions de dollars et 6,32 dollars un an plus tôt. Cette année, Northrop Grumman a enregistré une charge avant impôts de 477 millions de dollars après avoir procédé à des changements destinés lui permettre d'accélérer la production du bombardier stratégique américain, B-21.

Les revenus ont reculé de 7% à 9,5 milliards de dollars.

Cette année, le groupe de défense anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 24,95 et 25,35 dollars contre de 27,85 à 28,25 dollars auparavant. Les ventes sont toujours prévues entre 42 et 42,5 milliards de dollars et le free cash flow entre 2,85 et 3,25 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS