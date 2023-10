Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Northrop Grumman: objectifs annuels de revenus relevés information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Fort d'un carnet de commandes record de près de 84 milliards de dollars à fin septembre, Northrop Grumman annonce relever sa fourchette-cible de revenus à environ 39 milliards de dollars, tout en maintenant celle de BPA ajusté à entre 22,45 et 22,85 dollars.



'Sur la base de nos résultats depuis le début de l'année et d'une demande grandissante pour nos produits, nous relevons nos prévisions de ventes', explique la PDG Kathy Warden, qui affiche aussi sa confiance pour les perspectives de l'année prochaine.



Au titre du troisième trimestre 2023, le groupe d'aéronautique et de défense dévoile un BPA en croissance de 5% à 6,18 dollars, avec un chiffre d'affaires en progression de 9% à près de 9,8 milliards, tiré notamment par ses activités de systèmes spatiaux (+11%).





Valeurs associées NORTHROP GRUMMAN NYSE -0.99%