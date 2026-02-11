Northrop Grumman et le fabricant d'armes polonais ont pour objectif de produire plus de 180 000 obus d'artillerie par an en Pologne

Le fournisseur de défense américain Northrop Grumman NOC.N et le groupe d'armement polonais Niewiadow-PGM GNSP.WA ont pour objectif de produire plus de 180 000 obus d'artillerie par an en Pologne, a déclaré mercredi le directeur général de Northrop Grumman pour la Pologne. Niewiadow a déclaré mardi que les entreprises avaient signé un accord-cadre pour produire conjointement les munitions de 155 mm.

Interrogé sur le volume de production attendu, Quinn Canole, directeur général de Northrop Grumman pour la Pologne, a indiqué que l'objectif de production de Niewiadow était de 180 000 obus par an.

"Les capacités que nous sommes en mesure de soutenir avec notre technologie peuvent supporter ce niveau de production", a déclaré M. Canole à Reuters. Laproduction de munitions de qualification commencerait "certainement au cours de cette année", a-t-il déclaré, et la future production commerciale serait destinée aux États-Unis, à la Pologne et au marché européen en général. Il n'a pas exclu les ventes à l'Ukraine. L'obus de 155 mm est largement utilisé par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, mais il était en pénurie .

NORTHROP GRUMMAN FAIT PROGRESSER LA TECHNOLOGIE

La coopération avec Niewiadow aiderait Northrop Grumman à faire progresser sa technologie de fonte ductile austempered, un traitement thermique du fer et une méthode de moulage, qui utilise des processus commerciaux moins coûteux et plus rapides à adapter à la production d'obus d'artillerie que les méthodes de forgeage traditionnelles, a déclaré M. Canole.

"Compte tenu des besoins importants dans cette région, nous avons estimé que la Pologne était un lieu naturel pour aider à promouvoir cette technologie à l'échelle internationale."

Il a ajouté que l'utilisation de l'ADI permet d'augmenter la production.

"Au fur et à mesure que cette technologie mûrit, qu'elle est utilisée sur le terrain et qu'elle fait ses preuves au fil du temps, nous serons en mesure d'augmenter considérablement la capacité de production."

S'adressant également à Reuters, Krzysztof Krystowski, directeur national de Northrop pour la Pologne, a qualifié l'accord d'"opportunité naturelle" compte tenu de l'augmentation des dépenses de défense en Europe. La Pologne prévoit de consacrer cette année 4,8 % de son produit intérieur brut à la défense, ce qui constitue un record pour l'Otan.

M. Krystowski a déclaré que la société avait décidé il y a environ deux ans "que la Pologne deviendrait un site stratégique de Northrop Grumman en Europe continentale en raison des dépenses de la Pologne en matière de défense et de l'importance de la Pologne du point de vue de la sécurité, mais aussi du point de vue industriel."

Il a ajouté que des discussions séparées avec le fabricant de munitions Mesko, contrôlé par l'État polonais, concernant la coproduction d'obus de 30 mm et de 120 mm étaient "très avancées."

"La Pologne est un marché stratégique pour Northrop et pour nos projets de développement de notre empreinte industrielle dans ce pays."