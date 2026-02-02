 Aller au contenu principal
Northfield Bancorp bondit grâce à un accord de 597 millions de dollars avec Columbia Financial
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 15:51

2 février - ** Les actions du prêteur communautaire Northfield Bancorp NFBK.O ont bondi de 9,3 % à 13,46 $

** Le grand rival Columbia Financial CLBK.O achètera NFBK dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 597 millions de dollars

** L'opération créera une banque combinée avec 18 milliards de dollars d'actifs totaux et la troisième plus grande banque régionale basée dans le New Jersey, selon les entreprises

** Fondée en 1887, la NFBK exploite 37 bureaux bancaires à service complet et disposait de 5,75 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025

** La CLBK prévoit une augmentation de 50 % de son bénéfice par action en 2027 grâce à l'acquisition

** La transaction devrait être finalisée au début du troisième trimestre 2026

