Northfield Bancorp bondit grâce à un accord de 597 millions de dollars avec Columbia Financial

2 février - ** Les actions du prêteur communautaire Northfield Bancorp NFBK.O ont bondi de 9,3 % à 13,46 $
** Le grand rival Columbia Financial CLBK.O achètera NFBK dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 597 millions de dollars
** L'opération créera une banque combinée avec 18 milliards de dollars d'actifs totaux et la troisième plus grande banque régionale basée dans le New Jersey, selon les entreprises
** Fondée en 1887, la NFBK exploite 37 bureaux bancaires à service complet et disposait de 5,75 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année 2025
** La CLBK prévoit une augmentation de 50 % de son bénéfice par action en 2027 grâce à l'acquisition
** La transaction devrait être finalisée au début du troisième trimestre 2026
