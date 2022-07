Northern Trust trouve son directeur du stewardship pour l'EMEA chez SSGA

(NEWSManagers.com) - Northern Trust Asset Management vient de recruter Philip Vernardis en tant que vice-président senior et directeur de l’engagement actionnarial ("stewardship") pour la région EMEA, selon un post sur LinkedIn.

Philip Vernardis arrive de State Street Global Advisors (SSGA), où il était vice-président et directeur mondial du reporting et de l’engagement actionnarial depuis 2019. Il a rejoint SSGA en 2016 comme responsable de l’engagement des actifs. Il était également membre du groupe de travail des "Investment leaders" au sein du Cambridge Institute for Sustainability Leadership ainsi que membre du comité de l’investissement responsable chez The Investment Association entre 2019 et 2022. Auparavant, il a travaillé comme responsable de l’analyse ESG chez Fidelity International entre 2013 et 2016. Au début de sa carrière, il a travaillé comme analyste de la gouvernance dans les entreprises chez Manifest Information Services en 2010, avant d’être promu au rang de directeur adjoint de la recherche sur la gouvernance en 2012.