Northern Trust grimpe après des résultats du T1 dépassant les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du gestionnaire d'actifs et de patrimoine Northern Trust NTRS.O sont en hausse de 2,5 % à 163 $ avant le marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 2,21 milliards de dollars au 1er trimestre , supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,13 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les bénéfices du premier trimestre s'élèvent à 2,71 $ par action, contre une estimation de 2,32 $ par action

** L'augmentation de l'activité des clients dans l'ensemble de ses activités a soutenu la croissance des revenus - NTRS

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 16,4 % cette année