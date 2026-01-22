Northern Trust affiche un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre, le rallye boursier ayant dopé les frais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique dans le code de conditionnement des médias)

Northern Trust NTRS.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre , le marché ayant augmenté la valeur des actifs, ce qui a stimulé les revenus de commissions.

La demande des investisseurs pour les actions liées à l'intelligence artificielle, les baisses de taux de la Réserve fédérale et l'apaisement des inquiétudes concernant les tarifs douaniers ont alimenté une reprise générale du marché, soutenant les gestionnaires d'actifs et les dépositaires. Les actifs conservés et administrés par Northern Trust ont augmenté de 11 % pour atteindre 18 700 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que les actifs gérés ont augmenté de 12 % pour atteindre 1 800 milliards de dollars. Les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire l'écart entre les gains sur les actifs et les coûts sur les passifs, ont augmenté de 14 % au cours du trimestre. Les frais de fiducie, d'investissement et d'autres services ont augmenté de 7 %. Le bénéfice net de la société a atteint 466 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 455,4 millions de dollars, soit 2,26 dollars par action, un an plus tôt.

Les frais de gestion des actifs des clients constituent la principale source de revenus de Northern. La société offre des services de gestion de patrimoine, de gestion d'actifs et des services bancaires aux institutions et aux particuliers fortunés.

"La croissance à un chiffre des frais de fiducie, les revenus d'intérêts nets à deux chiffres et la gestion disciplinée des dépenses ont entraîné un levier d'exploitation positif de quatre points au quatrième trimestre et de plus de deux points pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des éléments notables", a déclaré le directeur général Michael O'Grady dans un communiqué. Les résultats reflètent ceux de son homologue BNY, qui a affiché des bénéfices plus élevés la semaine dernière.

Les actions de Northern Trust ont gagné 33,3 % en 2025, tandis que ses pairs State Street STT.N et BNY BK.N ont vu leurs actions augmenter de 31,4 % et 51,1 %, respectivement.