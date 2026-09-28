Northern Star rejette l'offre de rachat de 27 milliards de dollars proposée par Gold Fields

Northern Star Resources, premier producteur d'or australien, a déclaré avoir rejeté une offre publique d'achat non sollicitée de 38,7 milliards de dollars australiens (27,1 milliards de dollars) émanant de la société sud-africaine Gold Fields GFIJ.J , ce qui constitue le dernier signe en date de la pression à la consolidation qui s'exerce dans le secteur aurifère.

Une offre réussie sur Northern Star donnerait naissance au deuxième plus grand producteur d'or au monde après Newmont NEM.N et figurerait parmi les plus importantes acquisitions jamais réalisées d'une entreprise australienne. Cette offre intervient alors que la flambée des cours de l'or, qui avaient atteint des sommets historiques en début d'année, s'est essoufflée.

La société minière basée à Perth a fait l'objet d'une campagne menée par l'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui avait exhorté Northern Star en juin à mener une révision stratégique susceptible, selon lui, de déboucher sur une cession à un concurrent tel que Gold Fields.

Selon les termes de l'offre, les actionnaires de Northern Star auraient reçu 0,3125 nouvelle action Gold Fields et 7,25 dollars australiens en espèces pour chaque action Northern Star.

Northern Star a déclaré avoir reçu l'offre proposée par Gold Fields le 14 septembre, qui s'élevait alors à 27,00 dollars australiens par action, mais dont la valeur est depuis tombée à 25,19 dollars australiens sur la base du cours de clôture de la société minière sud-africaine vendredi.

Cela représenterait une prime de 14 % par rapport au dernier cours de clôture de Northern Star, alors que les OPA en Australie nécessitent généralement une prime d'au moins 30 % pour que les opérations puissent aboutir.

Lundi après-midi, l'action Northern Star s'échangeait en hausse d'environ 7 % à 23,67 dollars australiens, mais restait inférieure au prix d'offre implicite et en recul par rapport à son plus haut de 24,46 dollars australiens atteint en début de séance.

« Gold Fields a cherché à acquérir l'un des principaux portefeuilles aurifères au monde à un prix bien inférieur à ce que le conseil d'administration considère comme sa valeur fondamentale et à un moment hautement opportuniste », a déclaré Michael Chaney, président de Northern Star, dans un communiqué.

Gold Fields a indiqué avoir mené plusieurs discussions avec Northern Star au cours des six derniers mois, avec peu de dialogue avant de soumettre une proposition qui, selon elle, offrait des avantages stratégiques et financiers convaincants pour les actionnaires des deux sociétés.

« La société reste ouverte à un dialogue constructif et continue de rechercher un engagement avec le conseil d'administration de Northern Star », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le directeur général de Gold Fields, Mike Fraser, s'adressera aux investisseurs mardi lors d'une conférence sur l'or organisée dans le Colorado.

Northern Star a nommé en juillet un nouveau directeur général , sous la pression d'Elliott, qui a déclaré détenir désormais 6,2 % du capital de la société minière.

John Pike, associé chez Elliott, a déclaré lundi dans un communiqué que l'investisseur estimait qu'il existait un immense potentiel de création de valeur chez Northern Star, ce que toute transaction devrait refléter.

« Le conseil d'administration a l'obligation de dialoguer avec tout acheteur sérieux et d'évaluer de manière approfondie la meilleure voie à suivre pour concrétiser ce potentiel », a-t-il déclaré.

ACTIVITÉS EN AUSTRALIE-OCCIDENTALE

Les deux sociétés minières possèdent des exploitations aurifères en Australie-Occidentale, notamment autour de la ville de Kalgoorlie où Northern Star exploite la plus grande mine d'or d'Australie, connue localement sous le nom de « Super Pit ».

Gold Fields a indiqué s'attendre à des synergies liées à l'optimisation de l'entreprise, des opérations et du portefeuille comprises entre 4 et 5 milliards de dollars à la suite de cette opération.

Cette opération renforcerait également son exposition à des actifs à plus longue durée de vie et donnerait naissance à une société dont la production annuelle d'or s'élèverait à 4,1 millions d'onces, dont 80 % proviendraient d'Australie, d'Amérique du Nord et du Chili.

L'année dernière, Gold Fields a étendu sa présence en Australie en rachetant Gold Road Resources pour 3,7 milliards de dollars australiens, après avoir présenté une offre améliorée.

Les actionnaires de Northern Star conserveraient une participation de 33 % dans la nouvelle société, qui ferait l'objet d'une cotation secondaire à la Bourse australienne (Australian Securities Exchange), a indiqué Gold Fields.

« Cette offre semble opportuniste et nous serions d'accord avec le conseil d'administration pour la rejeter », a déclaré John Ayoub, gestionnaire de portefeuille chez Wilson Asset Management, qui détient des actions de Northern Star.

Il a ajouté que les investisseurs devaient mettre en balance la valeur des actions de Gold Fields et la capacité de Northern Star à créer de la valeur grâce à ses propres plans de redressement ou à d'éventuelles cessions d'actifs.

La société minière australienne a indiqué que la proposition de Gold Fields aurait exposé de manière significative les actionnaires aux actions de la société minière sud-africaine, qui, selon elle, présentent un profil de risque juridictionnel plus élevé que le portefeuille d'actifs actuel de Northern Star.

La société a également indiqué que la proposition sous-évaluait considérablement son portefeuille d'actifs à longue durée de vie et qu'elle avait été formulée avant la concrétisation de catalyseurs de croissance clés, notamment la montée en puissance de l'usine de Fimiston.

(1 dollar américain = 1,4267 dollar australien)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Melanie Burton et Roshan Thomas