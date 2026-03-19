North Atlantic Energies décale la publication de ses comptes
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:14
La maison-mère, North Atlantic France, prévoit toujours de déposer une offre publique simplifiée sur le solde des actions North Atlantic Energies toujours en circulation au cours du second trimestre 2026. Comme indiqué précédemment, le prospectus d'offre sera soumis à l'AMF après la publication des résultats annuels 2025 et la finalisation des travaux de l'expert indépendant.
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