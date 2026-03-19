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North Atlantic Energies décale la publication de ses comptes
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:14

North Atlantic Energies a décalé la publication de ses résultats 2025 du 26 mars au 22 avril, car des délais supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien les travaux de clôture, après la mise en place de nouveaux systèmes de gestion et de reporting . Le rapport financier annuel sera publié dans la foulée, le 29 avril prochain. L'assemblée générale annuelle des actionnaires est programmée pour le 24 juin 2026.

La maison-mère, North Atlantic France, prévoit toujours de déposer une offre publique simplifiée sur le solde des actions North Atlantic Energies toujours en circulation au cours du second trimestre 2026. Comme indiqué précédemment, le prospectus d'offre sera soumis à l'AMF après la publication des résultats annuels 2025 et la finalisation des travaux de l'expert indépendant.

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