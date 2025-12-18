Norsk Hydro signe un nouveau contrat d'électricité à long terme avec Hafslund
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 12:05
Il s'agit du huitième PPA conclu entre Hafslund et Hydro depuis 2020, pour un volume total contractuel de 10 TWh.
Le contrat garantit un approvisionnement annuel de 350 GWh sur une période de 5 ans.
Grâce aux énergies renouvelables, Hydro peut produire de l'aluminium en Norvège avec une empreinte carbone inférieure d'environ 75 % à la moyenne mondiale.
" Cet accord est une étape importante pour garantir une partie des besoins en électricité d'Hydro et permet de poursuivre le développement de nos usines d'aluminium en Norvège, notamment grâce à des investissements dans les nouvelles technologies.", a déclaré Kari Thørud, vice-président exécutif de Hydro Energy.
