Norsk Hydro signale des faiblesses dans le secteur de l'aval, les actions chutent

par Jesus Calero

Le producteur d'aluminium Norsk Hydro

NHY.OL a souligné la faiblesse persistante des marchés en aval en publiant des bénéfices de base pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les prévisions du marché, ce qui a fait chuter ses actions de 6% vendredi.

Hydro est confronté à des perspectives changeantes alors que l'UE se prépare à imposer des coûts de carbone sur les importations d'aluminium, une mesure qui pourrait favoriser son métal à faibles émissions, même si l'augmentation de l'offre mondiale et la baisse des coûts de production laissent entrevoir des marchés plus équilibrés.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 5,59 milliards de couronnes norvégiennes (585,23 millions de dollars) au cours de la période octobre-décembre, en baisse par rapport aux 7,7 milliards de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de base de 5,2 milliards de couronnes, selon un consensus établi par la société.

TENDANCES DE FAIBLESSE EN AVAL

Les analystes de JPMorgan et de RBC ont déclaré que l'amélioration de la performance en amont et de la génération de liquidités était partiellement compensée par des tendances plus faibles en aval dans les prévisions du premier trimestre de l'entreprise, ce qui suggère une marge de manœuvre limitée pour une amélioration générale des bénéfices à court terme.

La hausse des prix des métaux et la production régulière en amont ont soutenu les résultats de ses divisions aluminium métal, bauxite et alumine, constituant le principal soutien en dépit d'une couronne norvégienne plus forte.

En aval, les performances se sont affaiblies. L'activité d'extrusion est devenue déficitaire en raison de la baisse des marges et des volumes, tandis que les marchés des métaux sont devenus négatifs en raison de la faiblesse des activités commerciales et des effets de stock.

Les prix de l'alumine au cours du trimestre ont été inférieurs d'environ 55 % à ceux de l'année précédente, l'augmentation de l'offre en Chine ayant rapproché les prix des coûts de production.

Hydro a réservé environ 42% de ses volumes d'aluminium primaire du premier trimestre à des primes d'environ 478 dollars la tonne, la moyenne trimestrielle globale devant se situer entre 380 et 430 dollars, a déclaré le directeur général Eivind Kallevik à Reuters.

M. Kallevik a déclaré que les primes du Midwest américain - un élément clé du prix de l'aluminium - diminueraient si les droits d'importation étaient réduits.

L'entreprise a également vendu ses premiers volumes d'aluminium à faible teneur en carbone aux États-Unis à des primes comparables à celles de l'Europe, signe que les clients sont toujours prêts à payer davantage pour un métal plus propre.

Les carnets de commandes d'extrusion sont généralement à court terme et il est "trop tôt pour tirer des conclusions" sur une reprise au second semestre, la demande dépendant d'une croissance économique plus large, a déclaré M. Kallevik lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. (1 $ = 9,5518 couronnes norvégiennes)