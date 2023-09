Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Norsk Hydro: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le producteur d'aluminium norvégien Norsk Hydro a annoncé lundi le lancement d'un vaste programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 100 millions d'actions, soit environ 1,6% de son capital.



Ces titres, qui pourront être rachetés sur une période allant du 27 septembre et devant s'étendre jusqu'au 29 février inclus, sont destinés à être annulés par le biais d'une réduction de capital, précise le groupe industriel.



Le prix de l'action ne pourra pas être inférieur à 20 couronnes norvégiennes et ne pourra dépasser 150 couronnes, pour une une valeur maximale de deux milliard de couronnes.



Dans son communiqué, Hydro précise avoir conclu avec le gouvernement norvégien un accord stipulant que les actions de ce dernier seront annulées au prorata afin de garantir le niveau de participation de l'Etat.



Au 31 décembre dernier, le Ministère norvégien du commerce, de l'industrie et de la pêché contrôlait 34,7% du capital, tandis que le fonds gérant les actifs gouvernementaux, le Folketrygdfondet, détenait 6%.





