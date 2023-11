Normandie : la verrerie centenaire Holophane va fermer, faute de repreneur

L'entreprise Holophane, qui emploie plus de 200 personnes aux Andelys (Eure) pour fabriquer des verres destinés à l'industrie automobile, va fermer faute d'avoir pu trouver un repreneur, a-t-on appris vendredi auprès des élus locaux.

Le maire des Andelys, Frédéric Duché, le 2 avril 2015 à Évreux. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"En redressement judiciaire depuis novembre 2022, la verrerie emblématique des Andelys qui existait depuis plus de 100 ans doit fermer ses portes sur décision du tribunal de commerce" d'Evreux, a annoncé le conseil départemental de l'Eure dans un communiqué.

Cette liquidation judiciaire "est très difficile à accepter, Holophane était une signature, un fleuron industriel de l'Eure", écrit le président DVD du conseil départemental, Alexandre Rassaërt, déplorant la perte "des emplois, des compétences mais aussi un peu de notre histoire."

Un industriel avait pourtant manifesté son intérêt pour Holophane et devait faire connaître son offre avant l'audience du tribunal de commerce jeudi. "Mais il s'est désisté la veille", a expliqué à l'AFP le maire des Andelys, Frédéric Duché.

"Je pense que ça lui a fait peur, malgré une mobilisation sans précédent des pouvoirs publics, jusqu'au plus haut niveau", comme des échanges avec le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ou celui de l'Industrie, Roland Lescure, a estimé le maire de cette commune de 8.000 habitants.

Selon M. Duché, Holophane a d'abord souffert du retrait "du jour au lendemain" des commandes de Valeo, qui représentait environ 40% de son chiffre d'affaires. "Et puis malheureusement la guerre a éclaté en Ukraine et le prix du gaz s'est envolé, avec un coût de l'énergie multiplié par dix pour faire fonctionner le four à verre", ajoute le maire.

Le reclassement des quelque 200 salariés pourra être accompagné par le fonds de revitalisation de l'automobile, a précisé Frédéric Duché, qui va aussi tenter de trouver un avenir au site industriel de 40.000 m2 que sa commune abritait depuis 1921.