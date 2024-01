Normandie: Bolloré Logistics pris en défaut de sécurité incendie un an après un premier sinistre

Photo d'illustration ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Le préfet de Seine-Maritime a mis en demeure le 12 janvier la société Bolloré Logistics de réaliser une mise en conformité de sécurité incendie sur un site situé au sud de Rouen.

Le bâtiment "ne dispose pas des moyens suffisants pour lutter contre l'incendie", à savoir les robinets à incendie (RIA) et les portes coupe-feu, relève cet arrêté préfectoral, publié quasiment un an jour pour jour après l'incendie d'un autre entrepôt déjà loué par Bolloré Logistics à Grand-Couronne à 200 mètres de celui-ci.

Le préfet de la Seine-Maritime Jean-Benoît Albertini a mis en demeure Bolloré Logistics de "réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des moyens de lutte contre l'incendie avant le 15 mars 2024".

Au total, sept non conformités sur ce bâtiment de logistique maritime datant de 1999 ont été révélées durant une visite "inopinée" des agents de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie (DREAL), "déclenchée suite à un signalement des douanes sur la présence de nombreux fûts de produits combustibles stockés en extérieur".

Le surstockage non déclaré de 187,7 tonnes en fûts de produits combustibles, pour un seuil fixé à 100 tonnes, a été régularisé avant la fin de l'année par une ré-expédition des fûts "au fournisseur", selon l'exploitant.

L'absence d'un dispositif anti-pollution parmi d'autres problèmes moins importants ont eux fait l'objet d'un "plan d'action pour se mettre en conformité sur ces équipements à l'horizon de juin 2024".

Deux des sept non-conformités restent incriminées: le nombre insuffisant, le débit et la pression des robinets d'incendie ainsi que des anomalies sur les portes coupe-feu.

Selon une source en interne chez Bolloré Logistics, "toutes les portes seront réparées après-demain (vendredi) et nous attendons un retour de la préfecture pour un devis de mise aux normes des RIA".

Le 16 janvier 2023, un incendie s'était déclaré sur un site loué par Bolloré Logistics, touchant un entrepôt où étaient stockées 12.000 batteries automobiles au lithium.

"C'est sidérant, affligeant, Bolloré était aux premières loges pour l'incendie de son stock de batteries au lithium il y a un an, cet entrepôt était déjà en non conformité et rien n'a changé", a déclaré à l'AFP Christophe Holleville, secrétaire de l'association "Union des Victimes de Lubrizol", une association rouennaise vigie sur le risque industriel.

"La préfecture rend cette mise en demeure publique, c'est bien, mais où est l'amende ?" s'est-il interrogé, en s'inquiétant : "des entrepôts comme ça en France, il y en a combien ?"