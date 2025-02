Norman K : "Nous privilégions une exposition diversifiée via des ETFs"

(AOF) - En 2025, Norman K mise sur la diversification et des stratégies "income" pour profiter des opportunités créées par l'assouplissement des politiques monétaires. Le gestionnaire de fortune indépendant explique que la diversification des portefeuilles permet de limiter les risques en période d'incertitude économique : "Bien que nous restions optimistes sur les actions américaines, la forte concentration des indices et les valorisations élevées des actions de croissance limitent leur potentiel de hausse".

"Nous privilégions une exposition diversifiée via des ETFs (versions équipondérées afin d'éviter le risque de concentration) et des stratégies spécifiques, axées sur des thématiques porteuses sans exposition aux méga-capitalisations. Nous serons prudents face à la volatilité que pourraient créer les déclarations du président Trump (inflation, guerre commerciale, incertitudes géopolitiques)", poursuit Norman K.

Le gestionnaire de fortune se penche ensuite sur la pertinence de la stratégie "income" pour optimiser le couple rendement / risque.

Pour les obligations, la baisse attendue des taux offre un potentiel attractif, surtout en dollars américains, avec des rendements intéressants malgré d'éventuelles fluctuations de valorisation. Norman K reste positif sur la dette investment grade dont le couple rendement / risque reste favorable avec des taux de défaut très faibles.

Pour les produits structurés, la courbe des taux actuelle permet encore de verrouiller des financements attractifs pour les émetteurs, ce qui contribue à améliorer les rendements. Norman K sélectionne des sous-jacents de conviction (diversification sectorielle, stabilité et potentiel de croissance, volatilité suffisante pour dégager du rendement avec un risque global maîtrisé).

Pour la dette privée, il y a des opportunités croissantes, notamment dans le financement de projets immobiliers, soutenues par une reprise attendue des deals grâce à des conditions de taux plus favorables. "Cette stratégie remplace le "high yield" obligataire dans nos allocations, avec des rendements supérieurs, des durations plus courtes et un collatéral physique en garantie", fait savoir Norman K.