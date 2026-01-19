 Aller au contenu principal
Norman K. : Nicolas L’Hermite et Nicolas Mayer dirigeront le bureau au Luxembourg
information fournie par AOF 19/01/2026 à 15:06

(AOF) - Norman K., plateforme indépendante de gestion de fortune dédiée aux entrepreneurs internationaux et aux grandes familles, ouvre un bureau au Luxembourg et confie sa direction à deux recrutements externes. A compter de janvier 2026, Nicolas L’Hermite prend les fonctions de CEO de la nouvelle filiale, tandis que Nicolas Mayer en devient sales director, avec pour mission d’en assurer le développement commercial. Ils bénéficient tous deux d’une expérience de plus de 15 ans dans le secteur de la gestion de fortune au sein d’établissements bancaires de premier plan au Luxembourg.

Cette implantation est présentée comme une étape clé de l'expansion internationale du groupe. L'équipe luxembourgeoise devra positionner Norman K. comme un acteur de référence sur la place, en s'appuyant sur son modèle de plateforme "360°" articulé autour de quatre verticales : investissement, financement, corporate advisory et wealth solutions.

Après Londres, l'ouverture du bureau du Luxembourg marque une nouvelle étape structurante dans le déploiement de Norman K. Le groupe entretient depuis de nombreuses années des relations étroites avec l'écosystème luxembourgeois, notamment bancaire et assurantiel.

