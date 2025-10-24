Norfolk Southern dépasse son bénéfice trimestriel grâce à l'augmentation des volumes de marchandises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur ferroviaire américain Norfolk Southern NSC.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par de forts volumes dans son segment marchandises, dans son premier rapport de résultats depuis l'annonce de la fusion visant à créer le premier chemin de fer de fret transcontinental du pays avec Union Pacific UNP.N .

"Bien que l'impact n'ait pas été important au troisième trimestre, nous avons commencé à constater une érosion des revenus due aux réactions des concurrents à l'annonce de la fusion", a déclaré le PDG Mark George lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

L'accord, qui a suscité une réaction positive de la part du président américain Donald Trump, est encore soumis à l'approbation réglementaire du Surface Transportation Board.

Norfolk a fait état de volumes trimestriels plus faibles dans ses segments intermodal et charbon.

Les droits de douane imposés par Donald Trump ont entraîné un ralentissement du transport de marchandises et un affaiblissement des marchés de consommation, ce qui a eu des répercussions sur les chemins de fer.

Les dirigeants de l'entreprise ont souligné lors de la conférence téléphonique sur les résultats que les prix du charbon sont restés sous pression en raison de l'incertitude importante entourant le commerce d'exportation, et qu'ils s'attendent à ce que la demande des services publics continue d'être soutenue par une consommation d'électricité croissante et des stocks de charbon existants plus faibles.

Les volumes de charbon expédiés par les opérateurs ferroviaires sont restés à la traîne en raison de la faiblesse de la demande, les consommateurs se tournant vers le gaz naturel, moins cher, pour s'approvisionner en énergie.

Norfolk, basé à Atlanta, en Géorgie, a déclaré un bénéfice ajusté de 3,30 $ par action pour le trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 3,19 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son revenu d'exploitation total pour le trimestre a augmenté de 2 % pour atteindre 3,1 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près aux attentes des analystes.

Sur une base ajustée, le ratio d'exploitation de la société - une mesure clé de l'efficacité - était de 63,3% pour le trimestre, soit une amélioration de 10 points de base par rapport à la même période de l'année dernière.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Union Pacific a dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street grâce à l'augmentation des volumes de charbon. La semaine dernière, son homologue CSX a battu les estimations trimestrielles grâce à l'amélioration des volumes intermodaux et à la hausse des prix dans son segment marchandises, qui ont compensé la baisse des prix du charbon.