Nordson prévoit des résultats annuels encourageants grâce à une forte demande dans le secteur des technologies de pointe

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Le fabricant d'équipements de dosage Nordson

NDSN.O a annoncé mercredi des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels supérieures aux attentes de Wall Street et a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce à une forte demande pour ses produits de haute technologie.

L'action de la société a progressé de plus de 4 % en séance après la clôture.

* La société, basée à Westlake, dans l’Ohio, prévoit un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’exercice compris entre11,80 et12 dollars par action, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de11,59 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Nordson fabrique des équipements utilisés pour l’application et le contrôle précis de matériaux tels que les adhésifs, les revêtements, les polymères, les mastics et les biomatériaux. Elle produit également des systèmes de test de produits, des équipements de traitement de surface et de durcissement, ainsi que des machines utilisées dans la production de dispositifs et de composants médicaux.

* La société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires annuel compris entre3,04 et3,08 milliards de dollars , supérieur aux prévisions des analystes qui s’élevaient à 2,98 milliards de dollars.

* Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 3,25 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 3,10 dollars par action.

* Son chiffre d’affaires total pour le trimestre clos le 31 juillet s’est élevé à 817,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 780,1 millions de dollars .