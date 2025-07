Nordex: va livrer 21 turbines en Lettonie information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Nordex va livrer 21 turbines d'une puissance totale de 147 MW dans le cadre du plus grand projet éolien à ce jour en Lettonie.



Le groupe va fournir et installer 21 éoliennes N163/6.X pour le parc éolien de Pienava.



Développé par Eolus, l'un des plus grands développeurs de solutions d'énergie renouvelable en Scandinavie, le projet a été vendu à Latvenergo, la société énergétique publique lettone.



Après la mise en service en mars 2027, le groupe Nordex sera également responsable de la maintenance des turbines dans le cadre d'un contrat de maintenance d'une durée de 15 ans.



'Le groupe Nordex n'est entré sur le marché letton qu'en 2024 avec une commande initiale de 109 MW. Aujourd'hui, 300 MW sont déjà en construction' indique le groupe.





