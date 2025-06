Nordex: UKA commande 64 turbines en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin avoir reçu des commandes du développeur de parcs éoliens et solaires UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen) pour un total de 64 turbines.



Ces commandes représentent une capacité totale de 435,2 MW. Les contrats comprennent également un service premium pour l'entretien des turbines sur une période de 20 ans.



Toutes les turbines N175/6.X seront déployées sur des tours d'une hauteur de 179 mètres sur 15 sites de parcs éoliens différents à travers l'Allemagne.



Les projets sont situés dans les Länder de Brandebourg, de Thuringe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Basse-Saxe.



La construction et la mise en service sont prévues pour 2026 et 2027, en fonction de l'échéancier et de l'emplacement de chaque projet.



<< Cet investissement continu reflète non seulement la confiance d'UKA dans notre technologie de turbine, mais souligne également son engagement clair à stimuler l'expansion des énergies renouvelables et à soutenir un avenir énergétique durable en Allemagne' a déclaré José Luis Blanco, PDG du groupe Nordex.



<< Cette commande actuelle de 64 éoliennes porte à 226 le nombre total d'éoliennes commandées par le groupe UKA au cours des 18 derniers mois. Ensemble, ils représentent une capacité totale de production d'électricité de plus de 1,5 GW' souligne José Luis Blanco.













