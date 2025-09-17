Nordex signe son premier projet éolien en Équateur
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 12:42
Un promoteur de projet a passé une commande de 19 turbines N149/5.X pour un parc éolien situé dans le sud du pays. Les noms du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.
Les turbines Delta4000 seront installées sur des tours en acier tubulaire d'une hauteur de moyeu de 105 mètres. L'installation de la première turbine est prévue pour octobre 2026 et la mise en service est prévue pour mars 2027.
Le parc éolien soutiendra particulièrement l'approvisionnement énergétique de l'Équateur pendant la saison sèche de l'Amazonie et contribuera à réduire le risque de pannes d'électricité.
Avec seulement 69 MW de capacité éolienne installée sur trois projets à ce jour, le parc éolien stimulera considérablement la production d'énergie renouvelable.
Une fois l'achèvement des travaux terminés, l'Équateur disposera d'un total de 181 MW d'énergie éolienne installée.
Valeurs associées
|20,960 EUR
|XETRA
|+4,70%
