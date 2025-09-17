 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,18
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordex signe son premier projet éolien en Équateur
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 12:42

Le groupe a signé un contrat en Équateur. Ce projet représente le premier projet éolien du groupe Nordex en Équateur.

Un promoteur de projet a passé une commande de 19 turbines N149/5.X pour un parc éolien situé dans le sud du pays. Les noms du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.

Les turbines Delta4000 seront installées sur des tours en acier tubulaire d'une hauteur de moyeu de 105 mètres. L'installation de la première turbine est prévue pour octobre 2026 et la mise en service est prévue pour mars 2027.

Le parc éolien soutiendra particulièrement l'approvisionnement énergétique de l'Équateur pendant la saison sèche de l'Amazonie et contribuera à réduire le risque de pannes d'électricité.

Avec seulement 69 MW de capacité éolienne installée sur trois projets à ce jour, le parc éolien stimulera considérablement la production d'énergie renouvelable.

Une fois l'achèvement des travaux terminés, l'Équateur disposera d'un total de 181 MW d'énergie éolienne installée.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
20,960 EUR XETRA +4,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:24 

    (Actualisé avec Nvidia, General Mills, New Fortress Energy, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • European Commission presents EU-Mercosur and EU-Mexico trade agreements for approval, in Brussels
    La Commission européenne propose des sanctions commerciales contre Israël
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:09 

    La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza, même si cette mesure n'a pour l'heure aucune chance d'être adoptée par ... Lire la suite

  • Un panneau Wall Street photographié à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street vue sans direction, l'Europe prudente avant la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 13:05 

    par Diana Mandia Wall Street est vue sans direction et les Bourses européennes évoluent sur une note prudente à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux prévue dans la soirée. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite

  • Des Palestiniens déplacés partent avec leurs biens vers le sud sur une route dans la zone du camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après de nouveaux ordres d'évacuation israéliens pour la ville de Gaza le 16 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Offensive sur Gaza-ville: Israël ouvre un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants
    information fournie par AFP 17.09.2025 13:05 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi l'ouverture, temporaire, d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gaza-ville vers le sud, au lendemain du lancement d'une offensive majeure destinée à anéantir le Hamas dans cette zone. "Pour faciliter le déplacement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank