Nordex insuffle un vent d'optimisme à Francfort grâce à sa rentabilité accrue

(Zonebourse.com) - A la Bourse de Francfort, Nordex grimpe de 10,53% à 38,54 euros, porté par des résultats préliminaires du 3e trimestre 2026 supérieurs aux attentes du marché. Le bond du titre du fabricant allemand d'éoliennes est aussi soutenu par une révision à la hausse des prévisions de sa marge d'EBITDA pour l'exercice 2026.

Des prévisions annuelles et à moyen terme dépassées

Le groupe Nordex a dévoilé hier des résultats préliminaires non audités pour ce 3e trimestre ainsi que ses perspectives annuelles actualisées. Il anticipe désormais une marge EBITDA comprise entre 11,5 et 12,5%, dépassant la fourchette précédente fixée entre 8 et 11%. Pour Jefferies, "le point médian de cette nouvelle fourchette (12%) implique une révision à la hausse d'environ 12% des estimations d'EBITDA du consensus pour l'exercice 2026. Nordex se situe déjà dans la fourchette haute de son objectif à moyen terme (10 à 12%), et ce malgré des volumes d'environ seulement 8,5 GW."

Suite à ce relèvement d'objectif, le bureau d'études a révisé à la hausse son objectif de cours de 60 à 63 euros tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

De plus, Jefferies souligne la régularité des performances du groupe : "Il y a un an à la même époque, l'entreprise nous avait déjà surpris avec un relèvement majeur de ses objectifs à moyen terme, et elle n'a cessé de battre les prévisions trimestre après trimestre depuis. Avec un point médian à 12% pour sa nouvelle prévision de marge EBITDA pour l'exercice 2026,

Tous les autres objectifs annuels de Nordex restent inchangés :

- chiffre d'affaires : 8,2 à 9,0 milliards d'euros

- ratio de besoin en fonds de roulement (Working Capital Ratio) : inférieur à -9%

- Investissements (CAPEX) : environ 200 millions d'euros

Rentabilité et chiffre d'affaires en forte hausse au 3e trimestre

L'EBITDA non audité pour le 3e trimestre devrait s'élever à environ 278 MEUR (contre 136 MEUR au 3e trimestre 2025), ce qui correspond à une marge EBITDA de 12,7% (contre 8% un an avant à la même période). Pour Alphavalue, ce montant dépasse de 15% les attentes du marché. L'analyste anticipait dans sa note que l'action Nordex réagirait positivement à cette annonce. Il précise que "cette progression du titre entraînera une révision à la hausse de la rentabilité dans le consensus et dans ses propres estimations de l'ordre de 1-3%." Alphavalue maintient ainsi sa recommandation à l'achat sur Nordex.

Sur ce trimestre, le chiffre d'affaires non audité du trimestre devrait atteindre environ 2,187 MdsEUR (contre 1 706 MdsEUR au 3e trimestre 2025).

"Ces résultats trimestriels supérieurs aux attentes et ces perspectives améliorées s'expliquent par des marges plus élevées dans le segment des services et par une solide exécution des projets, tandis que les risques intégrés dans les prévisions précédentes pour la division projets ne se sont pas concrétisés dans la mesure anticipée", explique Nordex.

Une dynamique de trésorerie particulièrement solide

A la fin du 3e trimestre 2026, la trésorerie et les équivalents de trésorerie préliminaires du groupe s'élevaient à 2,327 MdsEUR, contre 1,929 MdsEUR à la fin du 3e trimestre 2025. Le flux de trésorerie disponible (free cash-flow) du 3e trimestre devrait s'établir à 379 MEUR contre 149 MEUR il y a un an à la même période.

Nordex s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible reste positif au 4e trimestre, soutenu par des bénéfices supplémentaires, une bonne dynamique des prises de commandes et la poursuite de l'amélioration du besoin en fonds de roulement. A ce sujet, Jefferies prévoit que "Nordex clôture l'exercice 2026 avec une trésorerie nette de 2,1 MdsEUR, ce qui équivaut à environ 25% de sa capitalisation boursière."

Commentant cette mise à jour, José Luis Blanco, le directeur général du groupe Nordex, a déclaré que le 3e trimestre démontre ce que ses équipes sont capables de réaliser : "Une solide exécution dans la division projets et une rentabilité accrue dans le segment services nous placent dans une très bonne position pour le dernier trimestre. Nous relevons nos prévisions de marge EBITDA pour 2026 et restons concentrés sur une croissance rentable."

Nordex publiera ses résultats complets pour le 3e trimestre 2026 le 5 novembre prochain.

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