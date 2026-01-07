 Aller au contenu principal
Nordex a signé de nouvelles commandes en France, en Belgique et au Portugal
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 12:46

Le groupe a signé de nouvelles commandes pour 15 projets d'énergie éolienne en France, en Belgique et au Portugal. Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.

Nordex renforce ainsi sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs d'éoliennes en Europe francophone et au Portugal.

Ces projets représentent avec 78 turbines une capacité totale de plus de 414 MW.

Ces contrats sont accompagnés d'un entretien pluriannuel pour assurer une fiabilité continue et des performances optimales des turbines sur le long terme.

Les livraisons de turbines sont toutes prévues pour 2027. Les contrats portent sur des modèles N117/3600, N131/3600, N149/5.X, N163/5.X, N163/6.X et N175/6.X, avec des hauteurs de moyeu comprises entre 76 et 134 mètres pour un rendement maximal.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
31,980 EUR XETRA +1,14%
