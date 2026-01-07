Nordex a signé de nouvelles commandes en France, en Belgique et au Portugal
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 12:46
Nordex renforce ainsi sa position en tant que l'un des principaux fournisseurs d'éoliennes en Europe francophone et au Portugal.
Ces projets représentent avec 78 turbines une capacité totale de plus de 414 MW.
Ces contrats sont accompagnés d'un entretien pluriannuel pour assurer une fiabilité continue et des performances optimales des turbines sur le long terme.
Les livraisons de turbines sont toutes prévues pour 2027. Les contrats portent sur des modèles N117/3600, N131/3600, N149/5.X, N163/5.X, N163/6.X et N175/6.X, avec des hauteurs de moyeu comprises entre 76 et 134 mètres pour un rendement maximal.
Valeurs associées
|31,980 EUR
|XETRA
|+1,14%
A lire aussi
-
Le Venezuela va livrer des dizaines de millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, a affirmé mardi le président américain, Donald Trump, quelques jours après le renversement, lors d'un raid américain, du président Nicolas Maduro, capturé et désormais incarcéré ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
Bouchons en Ile-de-France, vols annulés, coupures d'électricité... L'épisode neigeux qui sévit depuis lundi dans le nord et l'ouest de la France a entraîné d'importantes perturbations mercredi. Un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer