Nordex a remporté une commande en Allemagne
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 12:26
Dans le cadre du projet Heek-Strönfeld pour le compte de Bürgerwind Heek-Strönfeld, Nordex fournira sept éoliennes N175/6.X. La commande comprend également un service Premium de 25 ans, garantissant le fonctionnement des éoliennes sur le long terme.
L'installation des éoliennes est prévue pour le deuxième trimestre 2027 et la mise en service du parc éolien pour le troisième trimestre 2027.
Le projet est situé dans le district de Borken, dans le Münsterland, à proximité du centre de services Nordex de Steinfurt.
Ce parc éolien communautaire contribuera à la transition énergétique régionale.
" Le projet communautaire de Heek démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les acteurs unissent leurs forces : il réduit la dépendance aux importations d'énergies fossiles, crée de la valeur ajoutée régionale et produit de l'électricité renouvelable de manière durable, rentable et résiliente en période de crise ", explique Christoph Wischemann, l'un des directeurs généraux de Bürgerwind Heek-Strönfeld.
" La première commande de Bürgerwind Heek-Strönfeld témoigne de la confiance qu'un nouveau client accorde aux performances et à la fiabilité de nos turbines Nordex ", déclare Felipe Villalon Waldburg-Zeil, directeur des ventes pour la région Centre du groupe Nordex.
Valeurs associées
|44,180 EUR
|XETRA
|+0,82%
A lire aussi
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite
-
Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre "l'ennemi", accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux. Des militaires norvégiens et britanniques simulent un scénario de déploiement ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé placent les banques centrales, qui ont encore en mémoire la crise inflationniste de 2022, dans une situation délicate. Les opérateurs chercheront des réponses à leurs questions sur ... Lire la suite
-
Pour les experts, aucun doute : c'est l'État chinois qui est derrière ces opérations, probablement une demonstration de force militaire. Des navires de pêche chinois qui restent en formation pendant des dizaines d'heure, même par gros temps... L'activité de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer