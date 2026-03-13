 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nordex a remporté une commande en Allemagne
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 12:26

Le groupe a remporté une commande de 49 MW pour un nouveau parc éolien en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne

Dans le cadre du projet Heek-Strönfeld pour le compte de Bürgerwind Heek-Strönfeld, Nordex fournira sept éoliennes N175/6.X. La commande comprend également un service Premium de 25 ans, garantissant le fonctionnement des éoliennes sur le long terme.

L'installation des éoliennes est prévue pour le deuxième trimestre 2027 et la mise en service du parc éolien pour le troisième trimestre 2027.

Le projet est situé dans le district de Borken, dans le Münsterland, à proximité du centre de services Nordex de Steinfurt.

Ce parc éolien communautaire contribuera à la transition énergétique régionale.

" Le projet communautaire de Heek démontre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tous les acteurs unissent leurs forces : il réduit la dépendance aux importations d'énergies fossiles, crée de la valeur ajoutée régionale et produit de l'électricité renouvelable de manière durable, rentable et résiliente en période de crise ", explique Christoph Wischemann, l'un des directeurs généraux de Bürgerwind Heek-Strönfeld.

" La première commande de Bürgerwind Heek-Strönfeld témoigne de la confiance qu'un nouveau client accorde aux performances et à la fiabilité de nos turbines Nordex ", déclare Felipe Villalon Waldburg-Zeil, directeur des ventes pour la région Centre du groupe Nordex.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
44,180 EUR XETRA +0,82%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank