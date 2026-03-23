Nordex a reçu une nouvelle commande en Serbie
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:56
Les turbines fonctionneront avec une puissance allant jusqu'à 7 MW par turbine.
L'accord inclut également un contrat de Service Premium de 30 ans, avec la possibilité de prolonger l'accord de cinq ans supplémentaires.
Toutes les turbines seront équipées du système anti-givrage Nordex, garantissant une grande disponibilité et un fonctionnement fiable dans les conditions climatiques du site.
Le parc éolien de Jasikovo est situé dans les montagnes des Carpates serbes, à environ 175 kilomètres à l'est-sud-est de Belgrade. La zone du projet offre d'excellentes conditions de vent, avec une vitesse moyenne d'environ 8 m/s à hauteur du centre.
L'installation de la première turbine est prévue pour avril 2027 et la production initiale d'électricité devrait commencer en juillet 2027. Une fois pleinement opérationnel, le parc éolien devrait fournir une production énergétique nette annuelle de plus de 270 GWh. Avec Jasikovo, les projets éoliens du groupe totalisent 425 MW en Serbie.
" Jasikovo marque la première fois que les turbines Nordex en Serbie sont équipées de notre système anti-givrage ", a déclaré Paris Lappas, directeur des ventes Méditerranée Est au sein du groupe Nordex.
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