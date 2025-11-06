 Aller au contenu principal
Nordex a reçu une commande de dix éoliennes d'EnBW
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 12:39

Le groupe a reçu une commande d'EnBW pour la livraison et l'installation de dix éoliennes N175/6.X d'une capacité totale de 68 mégawatts. La commande comprend également l'entretien des turbines.

Les turbines seront installées sur le parc éolien de Derental-Lauenförde, dans le district de Holzminden, en Basse-Saxe. L'installation des turbines commencera en avril 2027 et la mise en service finale est prévue pour septembre 2027.

Le contrat pour la livraison et l'installation des éoliennes du parc éolien de Derental-Lauenförde fait partie d'un accord-cadre en cours qu'EnBW et Nordex ont récemment conclu ensemble à l'été 2025.

' Les éoliennes sont spécialement conçues pour les endroits où la vitesse du vent est plus faible et, avec une hauteur de moyeu de 179 mètres, garantissent des rendements très élevés ', a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.

' Avec l'accélération actuelle des approbations, il existe également une demande croissante pour des turbines permettant de faire progresser avec succès la transition énergétique ', ajoute Peter Heydecker, directeur de l'exploitation des infrastructures de production durable chez EnBW.

