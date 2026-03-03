 Aller au contenu principal
Nordex a reçu une commande de 56 MW de Qualitas Energy Deutschland
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 08:48

Le groupe a signé un contrat pour une commande de 56 MW auprès de Qualitas Energy Deutschland, une société appartenant au groupe Qualitas Energy dont le siège est en Espagne.

Le contrat pour le parc éolien de Wippershainer Höhe couvre la livraison et l'installation de huit éoliennes N163/6.X. La commande comprend également un service complet Premium de 20 ans pour les turbines afin d'assurer une disponibilité et des performances optimales à long terme.

Le parc éolien sera situé près de Bad Hersfeld en Hesse. L'installation de la première turbine est prévue pour l'été 2027, la mise en service étant prévue pour fin 2027.

Le projet Wippershainer Höhe fait partie d'un portefeuille de plus de 3 GW de Qualitas Energy avec plus de 100 projets en Allemagne.

" Cette commande reflète leur confiance dans notre technologie et notre capacité à fournir des technologies efficaces, économiques, fiables et tournées vers l'avenir ", déclare Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Directeur Région Commerciale Centrale chez Nordex Group.

