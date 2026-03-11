 Aller au contenu principal
Nordex a reçu une commande de 40 éoliennes pour neuf projets en Allemagne
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 12:08

Nordex annonce une commande de wpd de 40 éoliennes pour neuf projets en Allemagne. La capacité totale de ces commandes s'élève à 279,2 MW.

Chaque commande inclut un contrat de service premium pour la maintenance des éoliennes sur une période de 15 ans.

Le groupe va fournir au total 36 éoliennes N163/6.X et quatre éoliennes N175/6.X. Ces éoliennes sont destinées à différents parcs éoliens situés dans les départements de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Hesse et de Basse-Saxe.

La livraison et l'installation des turbines pour les projets respectifs sont prévues pour 2027.

" La décision de wpd de renouveler son choix pour notre technologie - incluant cette fois les turbines N175/6.X - après sa commande importante de près de 126 MW en septembre 2025, témoigne de la confiance accordée aux compétences de notre équipe et à notre expertise technologique ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président de la région Centre du groupe Nordex.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
43,440 EUR XETRA +0,98%
