Nordex a reçu une commande de 40 éoliennes pour neuf projets en Allemagne
Chaque commande inclut un contrat de service premium pour la maintenance des éoliennes sur une période de 15 ans.
Le groupe va fournir au total 36 éoliennes N163/6.X et quatre éoliennes N175/6.X. Ces éoliennes sont destinées à différents parcs éoliens situés dans les départements de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Hesse et de Basse-Saxe.
La livraison et l'installation des turbines pour les projets respectifs sont prévues pour 2027.
" La décision de wpd de renouveler son choix pour notre technologie - incluant cette fois les turbines N175/6.X - après sa commande importante de près de 126 MW en septembre 2025, témoigne de la confiance accordée aux compétences de notre équipe et à notre expertise technologique ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président de la région Centre du groupe Nordex.
