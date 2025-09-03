Nordex a reçu une commande d'ABO Energy en Allemagne
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:15
Les turbines sont destinées au parc éolien d'Öhringen-Karlsfurtebene de 33,6 MW, dans le nord-est du Bade-Wurtemberg, en Allemagne. La commande comprend également un contrat de service Premium pour la maintenance des turbines sur 20 ans.
Le début de l'installation est prévu pour l'automne 2026 et la mise en service est prévue pour le printemps 2027.
Le parc éolien d'Öhringen-Karlsfurtebene devrait produire environ 84 millions de kilowattheures d'électricité par an, ce qui est suffisant pour alimenter près de 25 000 ménages en énergie durable.
Ce parc fait partie du concept de protection du climat de la ville d'Öhringen, qui vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2037 et, ce faisant, cherche à éviter l'émission annuelle de 149 000 tonnes de CO2.
Valeurs associées
|20,640 EUR
|XETRA
|+1,78%
A lire aussi
-
Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite
-
Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8
-
L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer