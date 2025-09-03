 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 726,53
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordex a reçu une commande d'ABO Energy en Allemagne
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:15

(Zonebourse.com) - Le groupe a reçu une commande d'ABO Energy pour la fourniture et l'installation de sept éoliennes N133/4.8.

Les turbines sont destinées au parc éolien d'Öhringen-Karlsfurtebene de 33,6 MW, dans le nord-est du Bade-Wurtemberg, en Allemagne. La commande comprend également un contrat de service Premium pour la maintenance des turbines sur 20 ans.

Le début de l'installation est prévu pour l'automne 2026 et la mise en service est prévue pour le printemps 2027.

Le parc éolien d'Öhringen-Karlsfurtebene devrait produire environ 84 millions de kilowattheures d'électricité par an, ce qui est suffisant pour alimenter près de 25 000 ménages en énergie durable.

Ce parc fait partie du concept de protection du climat de la ville d'Öhringen, qui vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2037 et, ce faisant, cherche à éviter l'émission annuelle de 149 000 tonnes de CO2.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
20,640 EUR XETRA +1,78%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:38 

    L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank