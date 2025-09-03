Nordex a reçu une commande d'ABO Energy en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 11:15









(Zonebourse.com) - Le groupe a reçu une commande d'ABO Energy pour la fourniture et l'installation de sept éoliennes N133/4.8.



Les turbines sont destinées au parc éolien d'Öhringen-Karlsfurtebene de 33,6 MW, dans le nord-est du Bade-Wurtemberg, en Allemagne. La commande comprend également un contrat de service Premium pour la maintenance des turbines sur 20 ans.



Le début de l'installation est prévu pour l'automne 2026 et la mise en service est prévue pour le printemps 2027.



Le parc éolien d'Öhringen-Karlsfurtebene devrait produire environ 84 millions de kilowattheures d'électricité par an, ce qui est suffisant pour alimenter près de 25 000 ménages en énergie durable.



Ce parc fait partie du concept de protection du climat de la ville d'Öhringen, qui vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2037 et, ce faisant, cherche à éviter l'émission annuelle de 149 000 tonnes de CO2.





Valeurs associées NORDEX SE O.N. 20,640 EUR XETRA +1,78%