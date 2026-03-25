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Nordex a reçu la première commande pour une turbine N175/6.X avec une hauteur de moyeu de 199 mètres
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:52

Le groupe a reçu sa première commande pour la turbine N175/6.X avec une hauteur de moyeu de 199 mètres.

"Le projet Marienmünster-Altenbergen de 21 MW en Rhénanie-du-Nord-Westphalie marque ainsi une nouvelle étape dans le développement technologique des turbines terrestres modernes" indique le groupe.

Nordex installera ainsi son éolien en série le plus élevé actuellement au cours de l'année 2027.

Le client du projet est Westfälisch-Niedersächsische Energie. Trois turbines N175/6.X, chacune d'une puissance nominale de 7 MW, seront alimentées et installées sur le système de tours hybrides auto-développé par Nordex avec une hauteur de moyeu de 199 mètres.

La construction des fondations est prévue pour septembre 2026, la mise en service du parc éolien étant prévue pour l'été 2027.

Grâce à sa capacité à produire de l'électricité même à faible vitesse de vent, l'éolien contribue à un approvisionnement plus constant en énergie renouvelable.

Karsten Brüggemann, Vice-président Région Centrale du Groupe Nordex : " Avec le N175/6.X à cette hauteur de moyeu, nous ouvrons des possibilités entièrement nouvelles pour nos clients en termes de production d'énergie éolienne économique et orientée marché par rapport à d'autres types de turbines. "

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