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Nordex a reçu deux nouvelles commandes en Allemagne
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:09

Le groupe a reçu deux nouvelles commandes pour des projets de remotorisation sur l'île de Fehmarn en mer Baltique en Allemagne.

Pour les deux parcs éoliens Fehmarn-Mitte I et Fehmarn-Mitte II, Nordex fournira et installera 24 éoliennes de type N163/5.X. La capacité totale des commandes de la société Fehmarn-Mitte s'élève à 136,8 MW.

Les contrats incluent un accord de service premium de 20 ans, destiné à garantir une disponibilité technique à long terme des turbines.

L'installation des turbines est prévue pour l'été 2027. La mise en service de toutes les turbines des deux parcs éoliens est prévue pour l'automne 2027.

" Les commandes soulignent la puissance de la technologie terrestre moderne aujourd'hui : nos turbines généreront des rendements nettement supérieurs sur le site à l'avenir, ce qui fait de la remise de puissance un modèle économiquement et écologiquement convaincant pour notre nouveau client ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex.

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