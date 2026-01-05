Nordex a reçu des commandes totalisant 508 MW au Canada
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 10:50
Au total, les nouvelles commandes ont une capacité totale de 508 MW, et chaque contrat inclut des accords de maintenance à long terme pour les turbines.
Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.
Les turbines à climat froid seront équipées du Nordex Advanced Anti-Ice System pour les pales du rotor, assurant une grande disponibilité et minimisant les temps d'arrêt liés à la glace pendant les hivers rigoureux canadiens.
" Ces commandes renforcent encore la position de Nordex Group sur le marché canadien ", déclare Manav Sharma, DG Amérique du Nord du groupe Nordex.
" Notre technologie éprouvée d'antigivrage reste un facteur clé de réussite dans les régions à climat froid, et désormais, avec l'ajout du N175 à nos produits proposés au Canada, nous pouvons aider nos clients à maximiser la production d'énergie toute l'année et contribuer à réduire davantage le coût nivelé de l'énergie. "
Valeurs associées
|30,540 EUR
|XETRA
|+0,93%
