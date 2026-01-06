Nordex a reçu des commandes d'UKA en Allemagne
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 12:05
Les commandes de turbines N175/6.X d'une puissance totale de 224,4 MW font partie des contrats. Ils incluent également un service premium pour l'entretien des turbines pendant 20 ans.
Les turbines N175/6.X seront installées dans neuf parcs éoliens différents. Les projets se situent principalement en Brandebourg, en Thuringe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
La construction et la mise en service des turbines auront lieu à partir de 2027.
" Ces dernières commandes renforcent encore la collaboration fructueuse entre le Groupe Nordex et UKA. Nous sommes heureux que UKA ait une fois de plus choisi nos éoliennes les plus puissantes de notre portefeuille ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex.
Valeurs associées
|31,880 EUR
|XETRA
|+1,66%
