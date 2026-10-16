Nordex a le vent en poupe, Eutelsat décolle, Avanza déçoit sur résultats

(Zonebourse.com) - Nordex relève ses objectifs après un trimestre très solide, tandis qu'Eutelsat prolonge sa flambée et qu'Aixtron rebondit grâce à ses prises de commandes liées à l'IA. A l'inverse, Avanza Bank déçoit sur ses revenus, et les banques britanniques redoutent un tour de vis fiscal dans le budget du 28 octobre.

Actions en hausse

Nordex ( 13,3%) : le fabricant allemand d'éoliennes s'envole après un troisième trimestre bien meilleur que prévu et un relèvement de ses objectifs. Le groupe vise désormais une marge d'EBITDA de 11,5 à 12,5%, contre 8 à 11% précédemment, grâce à l'amélioration des marges de services et à la solidité des activités de projets. Son EBITDA trimestriel double presque, à environ 278 millions d'euros, dépassant même les prévisions les plus optimistes, selon Jefferies.

Eutelsat ( 12,4%) : l'opérateur de satellites français prolonge sa flambée, au lendemain d'un bond de 23% provoqué par des informations faisant état d'une interruption du service Starlink pour l'armée ukrainienne. Kiev a depuis confirmé le rétablissement du service, mais le marché continue de valoriser la constellation OneWeb comme alternative européenne à SpaceX .

Verbio ( 9,6%) : le producteur allemand de biocarburants profite du relèvement de recommandation de Jefferies, de conserver à acheter, avec un objectif de cours porté de 36 à 42 euros.

Brunello Cucinelli ( 5,7%) : le groupe italien de prêt-à-porter de luxe relève sa prévision de croissance pour 2026, désormais attendue à 12% à taux de change constants, contre 10 à 11% précédemment. Il confirme par ailleurs son objectif de 10% pour 2027, une rare note positive dans un secteur du luxe sous pression.

Aixtron ( 5,3%) : l'équipementier allemand pour semi-conducteurs rebondit après un trimestre solide et des commentaires encourageants sur 2027. Ses prises de commandes dépassent les attentes, portées par la demande d'équipements laser pour les centres de données dédiés à l'IA. Le titre avait perdu près de 13% la veille dans la tourmente du secteur technologique.

De' Longhi ( 5,0%) : le fabricant italien d'électroménager rachète pour environ 662,5 millions d'euros la participation de DLI Limited dans sa division Professionale, qui regroupe La Marzocco et Eversys. L'opération porte sa détention de 61,6% à 88% et valorise cette activité 2,36 milliards d'euros, contre 1,28 milliard lors du rapprochement de 2023.

Leonardo ( 3,6%) et Thales ( 2,6%) : les deux groupes de défense progressent après des informations de Bloomberg selon lesquelles Bruxelles cherche à accélérer l'autorisation du Project Bromo, leur projet satellitaire commun avec Airbus destiné à concurrencer SpaceX.

Actions en baisse

Avanza Bank (-4,5%) : le courtier en ligne suédois recule après un troisième trimestre légèrement inférieur aux attentes. Son résultat d'exploitation ressort à 920 millions de couronnes suédoises, contre 935 millions attendus, pénalisé par le courtage et les opérations de change. Le groupe abaisse toutefois sa prévision de coûts pour son implantation danoise et affiche son deuxième meilleur trimestre historique.

Uniper (-3,5%) : le groupe énergétique allemand recule alors que son conseil de surveillance a reconduit par anticipation son président du directoire, Michael Lewis, jusqu'à fin 2031. Ce dirigeant s'est toujours prononcé pour le maintien de l'indépendance du groupe, alors que l'État fédéral doit ramener sa participation à 25% d'ici fin 2028, par une cession ou une introduction en Bourse.

Secteur maritime : les armateurs reculent avec AP Møller Maersk (-2,5%) et Hafnia (-2,2%). Plus de sept mois après le début du conflit avec l'Iran, les prix des combustibles de soute restent supérieurs de plus de 70% à leurs niveaux d'avant-guerre. Les déroutements liés aux blocages au Moyen-Orient contraignent les armateurs à multiplier les achats au comptant et à diversifier leurs ports de ravitaillement, au détriment de la visibilité sur leurs coûts.

Banques britanniques : le compartiment sous-performe, à l'image de Lloyds Banking Group (-2,2%) et NatWest (-2,0%). Selon le Guardian, le ministre des Finances John Healey s'apprêterait à alourdir la fiscalité du secteur dans son budget du 28 octobre. Les analystes évoquent une hausse de la surtaxe de 3% sur les bénéfices bancaires, qui rapporte aujourd'hui un peu plus d'un milliard de livres par an.

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