Nordea lance deux nouveaux fonds obligataires Article 9

Le Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund se concentrera principalement sur les obligations labellisées investment grade libellées en euros et émises ou garanties par des entités souveraines, supranationales ou appartenant à des gouvernements.

Le Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund se concentre principalement sur les obligations d'entreprise labellisées et les obligations d'entreprise non labellisées libellées en euros dont les émetteurs sont impliqués dans des activités qui contribuent à un objectif environnemental ou social.

(AOF) - Nordea Asset Management a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de fonds obligataires durables et labellisés avec deux premiers fonds : Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund et Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund. Ces deux fonds sont classés article 9 selon le règlement SFDR.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.