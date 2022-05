Nordea inclut Solvay dans son Climate Engagement Fund

Ceci salue la feuille de route Solvay One Planet et l’accélération de la transition énergétique du Groupe.

Bruxelles, le 10 mai 2022

Solvay figure dans un nouveau fonds lancé par Nordea Asset Management (NAM), le Nordea 1 - Global Climate Engagement fund. Ce fonds identifie les entreprises qui ont le potentiel de faire évoluer leurs modèles d’exploitation vers des opérations plus durables, et la possibilité de collaborer avec les équipes dirigeantes pour soutenir leurs initiatives de développement durable.

Solvay a été identifié pour son plan de transition énergétique bien défini, qui met notamment l’accent sur l’évolution de son mix énergétique - incluant des possibilités d'innovations de processus, en particulier pour les sites à forte intensité d'émissions - afin de réduire et d’améliorer l'empreinte carbone du Groupe.

"Nous sommes fiers que nos projets aient motivé le nouveau fonds thématique de Nordea à investir dans Solvay", a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Cette reconnaissance démontre que notre ambitieuse feuille de route en matière de durabilité, Solvay One Planet, contribuera de manière positive et significative à l'agenda climatique. Notre contribution au parcours de durabilité de nos clients est l'une des pierres angulaires de cette stratégie, et nous avons collaboré ensemble pour créer des solutions plus durables tout au long de la chaîne de valeur. Et nous comptons réaliser des progrès en matière de climat tout en créant une valeur supérieure pour les actionnaires, prouvant une fois de plus que la création de valeur responsable est à notre portée."

Au cours des deux dernières années, Solvay a accéléré le rythme de réduction de ses émissions grâce à son programme de durabilité Solvay One Planet , lancé en 2020, en alignant sa trajectoire sur l'objectif "bien en dessous de 2°C d'augmentation de la température" décrit dans l'Accord de Paris de 2015. Mi-2020, Solvay a franchi une étape supplémentaire en rejoignant l'initiative Science-Based Targets (SBTi) et s’est engagé à définir des objectifs de réduction de ses émissions de scope 3 dans les deux ans. Et en 2021, Solvay a annoncé son intention d'atteindre la neutralité carbone pour les émissions de scope 1 et 2 avant 2040 pour toutes les activités à l'exception du carbonate de soude et avant 2050 pour le carbonate de soude. Par conséquent, Solvay a relevé son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 à -30 % (contre -26 % initialement), en s'appuyant sur la réduction structurelle de 11 % réalisée entre 2018 et 2021.

