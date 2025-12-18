Nordea Asset Management : la gamme d’ETFs BetaPlus atteint 3 milliards d’euros d’encours

(AOF) - Nordea Asset Management (NAM) annonce que le fonds BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity UCITS ETF est désormais l’ETF actif durable le plus important en Europe, alors que la gamme BetaPlus ETF a dépassé 3 milliards d’euros d’encours sous gestion, seulement quelques mois après son lancement. Avec plus de 80 milliards d’euros d’encours, BetaPlus est une gamme établie de stratégies actives indicielles améliorées, générant de l’alpha de manière constante tout en contrôlant le risque depuis plus de 15 ans.

La gamme inclut des solutions d'allocation traditionnelles et durables, déclinées en plus de 25 stratégies disponibles sous forme de fonds UCITS, fonds communs de placement ou mandats. Trois d'entre elles ont été lancées sous forme ETF, offrant aux investisseurs institutionnels et discrétionnaires, un accès pratique et flexible.

Construits avec l'expertise en durabilité globalement reconnue de Nordea, ces ETFs actifs durables BetaPlus garantissent un haut niveau d'exigence en matière de durabilité, sans nécessiter de modification des indices de référence. Ces stratégies vont au-delà des obligations règlementaires de l'ESMA pour les fonds Paris Aligned benchmarks - PAB, avec un minimum de 50% d'investissements durables, et une empreinte carbone au moins 25 % inférieure à celle de leur indice de référence.