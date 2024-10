Nordea AM recrute un responsable de l’activité discrétionnaire

Nordea Asset Management (NAM) vient de recruter Andrea Boggio en tant que nouveau responsable de l’activité discrétionnaire. L’intéressé coordonnera aussi les efforts de la société pour améliorer les initiatives de développement stratégiques des clients transfrontaliers de la société.

Andrea Boggio vient de Mediolanum International Funds, où il a dirigé un projet de développement en Allemagne. Avant cela, il a été responsable de l’Europe continentale et responsable de l’Italie de Jupiter Asset Management. Il a également déjà travaillé chez Nordea AM précédemment.

Andrea Boggio sera rattaché à Fabio Caiani, administrateur délégué et responsable de l’Europe Sud-Orientale auprès de Nordea AM. Il supervisera les principaux clients discrétionnaires et institutionnels, guidant l’équipe italienne. Sa nomination intervient au moment où NAM renforce le service aux clients transfrontaliers internationaux clé.

Laurence Marchal